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Kayseri Valiliği'nden ikinci 'havlu' açıklaması

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir amaç gütmediği anlaşılmıştır" denildi
 20 Mayıs 2020 16:31
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Kayseri Valiliği'nden ikinci 'havlu' açıklaması

Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K.'nin, balkonuna astığı İngiliz bayrağı desenli havlusu mahallenin tepkisine neden olunca polis çağrıldı.

Mahalleye gelen polis ekipleri, Reza K.'yi gözaltına aldı.

"KURUTMAK İÇİN ASTIM"

Reza K. polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı." dedi.

Kayseri Valiliği, yaşananlara ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; 19 Mayıs 2020 tarihinde basın büromuzca yapılan kısa açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle daha ayrıntılı açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Dün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat tam 19:19'da bayraklarımızla İstiklal Marşımızı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlarımız bir evin balkonunda asılı yabancı bir bayrağı görünce saat 19:19'da Ülkemiz genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikayet ve ihbarlarda bulunmuşlardır.

FARKLI BİR AMAÇ GÜTMEDİĞİ ANLAŞILMIŞ...

Bunun üzerine ilgili şahıs hakkında yapılan şikayet ve ihbarlar neticesinde şahsın bilgisine başvurulmuş, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı
Memurlar.Net
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