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CHP'li Özel'den İş Bankası hisseleri açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: (İş Bankasındaki CHP hisseleri) Genel bir düzenleme daha makul. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün cumhurbaşkanlarının, her ne vasiyet verirlerse versinler ve miras hukukuna rağmen mal varlıkları Hazineye devredilecek olsun
 20 Mayıs 2020 16:41
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CHP'li Özel'den İş Bankası hisseleri açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, 15 Nisan'dan beri parlamentosuz şekilde yönetilmeye çalışıldığı düşünülürse utanç verici bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde, dünya parlamentolarının, sürece özel düzenlemeleri hayata geçirmek için görev yaptığını, TBMM'nin ise "dünyanın kapalı tutulan, çalıştırılmayan tek parlamentosu" olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler Parlamentolar Birliğinin raporuna göre, Arjantin'den Endonezya'ya, Cibuti'den Yeni Zelanda'ya kadar birçok parlamentonun koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Nisan'dan beri parlamentosuz şekilde yönetilmeye çalışıldığı düşünülürse utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Buna en çok karşı çıkması gereken Mustafa Şentop'un, 'parlamentonun önemli bir işinin olmadığını' söylemesini de ibretlik bir olay olarak tarih önünde not ediyoruz." diye konuştu.

Parlamentonun açık olması gerektiğini, işçi, esnaf, çiftçi ve öğretmenlerin düzenleme beklediğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis kapalı, Meclis'in birinci partisi kaçak, ona destek veren küçük ortak tatili tercih etti. '2 Haziran'da döneceğiz.' diyorlar. Bu ülke 15 Nisan ile 2 Haziran arasında nasıl bir zamanı heba etti, bunları görmek lazım. Hiçbir şey yapamasa bile Meclis'in açık olması, bu ülkenin kaderi ve kederiyle ortaklaştığı anlamına gelir. Meclis'in kapalı tutulması, milletin meclisinin, milletin vicdanıyla arasında bir kopuş olduğunu gösterir. Bu Meclis, bugün bir kopuşun ifadesidir. AK Parti-MHP iradesini kınarken, Mustafa Şentop'un vicdanına bir de başka yerden seslenmek lazım. Yılbaşı mesajında, '2020'de ilk işimiz hayvan hakları yasasını çıkarmak' dedin. Bu konuda Meclis'teki 5 parti mutabık mı beklenti tamam mı raporu var mı artık oturup bunu yapmamız gerekiyor mu? '2020'nin ilk işi hayvan hakları yasası', daha dokunulmamış. Meclis Başkanı olarak tutup da 'Bu Meclisin önemli bir işi yok.' diyorsun. Hadi insanlardan utanmadın, güzelim hayvancıklardan utan."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Ölüm listelerinin öncüsü, tecavüz listelerinin müsebbibi ve aslında bir toplumsal karışıklıkta komşularının canına kastedecek kadar şuursuzluğu ekranlarda ifade edebilen birine arka çıkan RTÜK Başkanı'nı Türkiye, parlamento ne kadar taşıyabilir? Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl taşıyabilir? Haddini aşmış, yaptığı her iş kanuna aykırı bir bürokrat." görüşünü savundu.

- "Eren, Vefa Destek Grubu'nda çalışan bir kişi"

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın, itiraz üzerine tutuklandığını hatırlatan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır." sözünü eleştirdi.

Özel, "Siz kim oluyorsunuz da eli kanlı teröristlerin Mehmetçiğimizi şehit ettiği bir olayla, Yüreğir'deki şüpheli bir yaşanmışlığı aynı kefeye koyup da CHP'nin üyelerini, gençlik kolları başkanını PKK ile eş noktada tutuyorsunuz? Yazıklar olsun. Eren, Vefa Destek Grubu'nda çalışan bir kişi. Eren'in bütün arkadaşlarının, Vefa Destek Grubu'nda yelekleriyle çektikleri fotoğrafları paylaşmasından utanç duymayıp, halen daha sadece siyaseten bir kutuplaşma, 'CHP ile PKK'yı aynı safa koyacak bir fırsat bulup kullanalım' aranıyor." ifadelerini kullandı.

-"Bahçeli, bu yükü Erdoğan'ın sırtından almış"

Özel'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Siyasi Partiler Kanunu'nun değişmesi ve Siyasi Etik Kanunu çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamaları da soruldu.

Bahçeli'nin, Erdoğan'ı üzecek işler değil, mutlu edecek işler yaptığını öne süren Özel, "Erdoğan'ın partisi, yoğun sancılardan sonra ikiz doğurdu, iki yeni parti var. Bu partilerin Meclis'te grup kurmasını engelleyecek işler yapılmasını AK Parti'liler söylediğinde, bu bir özgüven eksikliği olarak algılanmıştı. Bahçeli, bu yüzden bu yükü Erdoğan'ın ve partisinin sırtından almış, bu partilerin grup kurmasını zorlaştırmayı öneriyor. Makul sayı olarak da 40'ı bulmuş. Peki Sayın Bahçeli'ye yarın şöyle derler, 'İyi öneriymiş, görüyorum ve artırıyorum.' 50 olursa ne olacak? 49 milletvekiliyle ne yapacaksınız Meclis'te?" diye sordu.

- "Genel bir düzenleme daha makul"

Özel, İş Bankasındaki CHP hisselerinin Hazineye devredilmesi tartışmasına ilişkin de "İş Bankasıyla ilgili yeni bir tartışma açmaya çalışıyorlar, gerilim istiyorlar. Temel argüman şu, 'Atatürk, İş Bankasının hisselerini bırakırken tek parti CHP'ydi. Bu yüzden Hazineye bırakamadı. Hazineye bırakmalı.' Oysa Atatürk 1 yıl önceki vasiyetinde Atatürk Orman Çiftliği'ni Hazineye bırakmıştı. Demek ki Hazineye bırakmayı biliyormuş. İlla Hazineye bıraksın diye söylüyor ya, böyle bir düzenleme yapacakmış ya genel bir düzenleme yapsın o zaman. Genel bir düzenleme daha makul. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanlarının, her ne vasiyet verirlerse versinler ve miras hukukuna rağmen mal varlıkları Hazineye devredilecek olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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