Muğla'da orman yangını çıktı, müdahale ediliyor
Milas ilçesinde çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor
|20 Mayıs 2020 17:02
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