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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 20 Mayıs 2020 17:05
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8840 6,8850 6,7920 6,7930
Avro 7,4730 7,4740 7,4590 7,4600
Sterlin 8,3680 8,4100 8,3170 8,3590
İsviçre Frangı 7,0760 7,1110 7,0210 7,0560
ANKARA
ABD Doları 6,8540 6,9040 6,8000 6,8500
Avro 7,4330 7,5130 7,4550 7,5150
Sterlin 8,3140 8,4590 8,2260 8,4370
Anadolu Ajansı
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