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YKS ve LGS maske ile mi yapılacak? Bakan Koca yanıtladı

Bakan Koca: Biz bu konu ile ilgili bir rehber hazırlıyoruz. Bütün öğrencilerin maske ile sırasına oturması istenecek. İmtihan anında mesafe korunabilirse maskeyi çıkarabilecekler.
 20 Mayıs 2020 17:36
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YKS ve LGS maske ile mi yapılacak? Bakan Koca yanıtladı

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nda, koronavirüs ile mücadelede son durum ele alındı. 14.00'te başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Üniversite ve liselere giriş sınavlarında öğrencilerin maske takıp takmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Öğrencilerimizle ilgili bu konu Bilim Kurulunda birkaç defa görüşüldü. Bugün de bu konu tekrar görüşüldü. Özellikle bu konuyla ilgili bir rehber de yayınlanmış olacak. Ben şimdiden şunu söyleyebilirim; bütün öğrencilerimizin maske ile sırasına oturması istenecek. Yani herkesin maskesiyle imtihana gireceği sıraya oturması sağlanacak ve mesafe korunabiliyor ise bizim belirttiğimiz, rehberde belirtilen mesafeler anlamında söylüyorum. Mesafe korunabilir bir sınıfsa o durumda maskesini çıkarmasını Bilim Kurulu öneriyor. Yani özellikle maskeli olacak, fakat imtihan anında bu maskenin devam etmesi gerekmiyor, maske çıkarılabilir. Bununla ilgili de zaten bir rehber hazırlığı yapılıyor."
Memurlar.Net
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