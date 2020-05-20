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'18 kulübün tamamı ile liglerin başlaması konusunda anlaştık'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: 18 kulübün tamamı ile liglerin 12 Haziran'da başlaması noktasında anlaştık.
 20 Mayıs 2020 17:57
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'18 kulübün tamamı ile liglerin başlaması konusunda anlaştık'

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı videokonferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan TFF Başşkanı Nihat Özdemir, "18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek" dedi.

Özdemir, bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulüpten başvuru aldıklarını konuyu değerlendireceklerini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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