Bayramdan sonra da sokağa çıkma yasakları olacak mı?
Bakan Koca: Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Daha özgür olacağız. Ancak bu konu bakanlar kurulunda da konuşulur. Daha riskli gördüğümüz hasta gruplarını kontrol altına almak istiyoruz biz bundan sonrasında. Kronik hasta ve 65 yaş üstüne kısıtlamayı sürdürmek istiyoruz ancak bu bilim kurulunun önerisi.
|20 Mayıs 2020 18:04
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tedbirleri duyurdu.
Bakan Koca, Bayram sonrası sokağa çıkma yasağı devam edecek mi sorusunu cevapladı.
Bakan Koca: Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Daha özgür olacağız. Ancak bu konu bakanlar kurulunda da konuşulur. Daha riskli gördüğümüz hasta gruplarını kontrol altına almak istiyoruz biz bundan sonrasında. Kronik hasta ve 65 yaş üstüne kısıtlamayı sürdürmek istiyoruz ancak bu bilim kurulunun önerisi.
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