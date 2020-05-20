İstanbul'da berber ve kuaförlerin çalışmasına bayram düzenlemesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
|20 Mayıs 2020 18:18
|Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bugün ve yarın gece 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. iş yerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20 ve 21 Mayıs'ta gece 02.30, 22 Mayıs'ta 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
20 Mayıs 2020 18:51
|Bayramdan sonra da sokağa çıkma yasakları olacak mı?
20 Mayıs 2020 18:04
|Bakan Koca: 65 yaş üstüne memleket izni verilecek
20 Mayıs 2020 17:47
|YKS ve LGS maske ile mi yapılacak? Bakan Koca yanıtladı
20 Mayıs 2020 17:36
|Bakan Koca: Virüsün bulaşma oranı yarı yarıya düştü
20 Mayıs 2020 17:09
|28 AFAD il müdürlüğünde Pardus'a geçildi
20 Mayıs 2020 17:02
|Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
20 Mayıs 2020 15:23
|Adalet Bakanı, İKM'lerle iftarda bir araya geldi
20 Mayıs 2020 13:20
|Toplam 25 ilde maske takma zorunluluğu uygulanıyor
20 Mayıs 2020 13:02
|Bakan Varank 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu tanıttı
20 Mayıs 2020 12:17