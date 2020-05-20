Bakan Koca: İhtiyaç olursa yeni personel alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 33 bin kişi ile ilgili atama dönemi geçirdik. Önümüzdeki aylarda da ihtiyaç olduğunda da alım söz konusu olacak dedi.
|20 Mayıs 2020 18:33
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tedbirleri duyurdu
Bakan Koca, yeni sağlık personeli olacak mı? sorusuna şu şekilde cevap verdi
Bu dönemde Bakanlık olarak atamaları yapmıştık. 33 bin kişi ile ilgili atama dönemi geçirdik. Önümüzdeki aylarda da ihtiyaç olduğunda da alım söz konusu olacak.
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