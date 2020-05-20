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Bakan Koca: İhtiyaç olursa yeni personel alırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 33 bin kişi ile ilgili atama dönemi geçirdik. Önümüzdeki aylarda da ihtiyaç olduğunda da alım söz konusu olacak dedi.
 20 Mayıs 2020 18:33
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Bakan Koca: İhtiyaç olursa yeni personel alırız

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tedbirleri duyurdu

Bakan Koca, yeni sağlık personeli olacak mı? sorusuna şu şekilde cevap verdi

Bu dönemde Bakanlık olarak atamaları yapmıştık. 33 bin kişi ile ilgili atama dönemi geçirdik. Önümüzdeki aylarda da ihtiyaç olduğunda da alım söz konusu olacak.

Memurlar.Net
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