Bakan Koca: İhtiyaç olursa yeni personel alırız

İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA NE ZAMAN KALKAR? CNN Türk'te Akıl Çemberi programında Başak Şengül'ün konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sorulara cevap verdi. Virüsün kaynağının insan olduğunu vurgulayan ve insan yoğunluğu ne kadar fazla ise riskin o bölgede daha yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul'un giriş ve çıkışlarının açılması hakkındaki tahminini şu sözlerle açıkladı: "Böyle düşününce İstanbul'un şehirler arasında en arkada kalması büyük olasılık. Ama biz bu tutumumuza, sıkılığımıza devam edebilirsek İstanbul'un da ben haziran ayı içinde oldukça rahatlayacağını düşünüyorum"