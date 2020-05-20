1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bursa koronavirüs konusunda Türkiye ortalamasının altında'

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın koronavirüs konusunda hem vakıa hem entübe olan hasta hem de vefat sayısında Türkiye ortalamasının altında bulunduğunu söyledi.
 20 Mayıs 2020 18:44
Yazdır
'Bursa koronavirüs konusunda Türkiye ortalamasının altında'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olağanüstü meclis toplantısında Bursa'nın koronavirüs karnesine değindi. Bugüne kadar Bursa'da virüs kaynaklı 160 ölüm hadisesinin yaşandığını, 5000 civarında da vakıanın tespit edildiğini belirten Başkan Aktaş, "Yoğun bakım sayımız hiçbir zaman sıkıntılı duruma gelmedi. Ne şehir merkezi ne de ilçelerde ciddi bir problem ortaya çıkmadı" dedi.

Büyükşehir Belediye meclis grubu, olağanüstü gündemle toplandı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı toplantıda Başkan Aktaş, kamuoyunda sık sık sorulara muhatap olduğunu ifade ederek, Bursa'nın haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın koronavirüs konusunda hem vakıa hem entübe olan hasta hem de vefat sayısında Türkiye ortalamasının altında bulunduğunu söyledi. Virüs ortaya çıktıktan sonra 160 civarında vefat olayının gerçekleştiğini, 5000 civarında da vakıa sayısının ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Her şeyden önemlisi yoğun bakım oranlarımız hiçbir zaman sıkıntıya mahal verecek pozisyonda olmadı. Bu konuda şanslı illerden biriyiz. Hamdolsun, Bursa Şehir Hastanesi bu anlamda büyük rol oynadı" diye konuştu.

İlçelerde de problem yok

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ilçe oranlarına da değindi. "Şu ilçe çok sıkıntılıymış, bu ilçede oranlar yüksekmiş" gibi söylentilerin doğru olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Türkiye ortalamasının altında olan bir şehirde takdir edersiniz ki problemli bölgenin bulunması da sözkonusu değildir" şeklinde konuştu. Oranlara bakıldığında, en yüksek yoğunluğun Onbinde 30 ile Gürsu'da, Onbinde 25 ile Yıldırım'da, Onbinde 20'ler civarında ise Orhangazi, Gemlik ve Karacabey'de yaşandığını söyleyen Başkan Aktaş, "Diğer tüm ilçeler bu oranların altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Koronavirüsle ilgili çalışmalardan dolayı sayın valimize, pandemi kurulu yöneticilerimize, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali açıkladı... Son 16 günde sadece 2 kişide virüs tespit edildi
20 Mayıs 2020 18:33		 İki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
20 Mayıs 2020 17:26
Muğla'da orman yangını çıktı, müdahale ediliyor
20 Mayıs 2020 17:02		 3 ay çalıştı, taşınabilir solunum cihazı üretti
20 Mayıs 2020 16:13
Virüs bulaşır endişesiyle hastaneye gitmedi, yatağında ölü bulundu
20 Mayıs 2020 15:50		 Nişana giden 4 kişide virüs çıktı, 16 kişi karantinaya alındı
20 Mayıs 2020 15:29
Van'da bir mahallede daha taziye karantinası
20 Mayıs 2020 15:07		 9 pozitif vaka çıkan İŞKUR şubesi kapılarını kapattı
20 Mayıs 2020 14:16
Van'da taziye çadırları nedeniyle pozitif vakalar artıyor
20 Mayıs 2020 14:06		 Rize dışındaki çay üreticileri kente dönmeye başladı
20 Mayıs 2020 13:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Bakan Kasapoğlu: Virüse karşı dünyaya örnek gösterilen bir mücadele veriyoruz18:51 - Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi18:44 - 'Bursa koronavirüs konusunda Türkiye ortalamasının altında'18:33 - Vali açıkladı... Son 16 günde sadece 2 kişide virüs tespit edildi18:33 - Bakan Koca: İhtiyaç olursa yeni personel alırız18:30 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:18 - İstanbul'da berber ve kuaförlerin çalışmasına bayram düzenlemesi18:04 - Bayramdan sonra da sokağa çıkma yasakları olacak mı?17:57 - '18 kulübün tamamı ile liglerin başlaması konusunda anlaştık'17:47 - Bakan Koca: 65 yaş üstüne memleket izni verilecek
17:36 - YKS ve LGS maske ile mi yapılacak? Bakan Koca yanıtladı17:27 - HES kodu ile yolculuk yapılacak, peki HES kodu nedir?17:26 - İki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi17:22 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:09 - Bakan Koca: Virüsün bulaşma oranı yarı yarıya düştü17:05 - Dövizde gün sonu fiyatları17:02 - 28 AFAD il müdürlüğünde Pardus'a geçildi17:02 - Muğla'da orman yangını çıktı, müdahale ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
Akaryakıta çifte zam yapıldı
Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Uğruna, ilana çok sayıda şart koyduğunuz, bu çok torpilli aday kim?
HES kodu ile yolculuk yapılacak, peki HES kodu nedir?
Bakan Koca: 65 yaş üstüne memleket izni verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 2
bayburt 2
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 5
havl 2
şu an çalan şarkı 1
ortalama 2
kar havası 1
küstün mü sorusu 1
okulların kapanırken,kreşlerin açılması 3
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam