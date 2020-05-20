Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
|20 Mayıs 2020 18:51
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Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar ile vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde, maske kullanılması zorunlu hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.
Kurul, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen bu hastalıktan, kentteki vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, Ramazan Bayramı öncesinde berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerine mahsus olmak üzere, 08.00-23.00 olarak düzenlenmesi, söz konusu iş yerlerinin diğer zamanlarda 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmesine karar verdi.
Ayrıca kent merkezinde trafiğe kapatılan İnönü ve Atatürk caddelerinin tamamı, Aslantepe Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Turgut Temelli Alt Kavşağı, Halep ve Yeni Boztepe caddeleri, Çevre yolu yan yoldan Şire Pazarı, Kasap Pazarı istikametine çıkan tüm sokaklar ile Sivas Caddesi'nden, Aslantepe Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar, araç trafiğine açıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla meydanlarda, caddelerde, otobüs ve minibüs duraklarındaki bekleme alanlarında ve vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde, ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.
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