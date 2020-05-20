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Bakan Kasapoğlu: Virüse karşı dünyaya örnek gösterilen bir mücadele veriyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle birlikte, bakanlık yurtlarında kalan vatandaşlar ve yurt personeli için, 81 ilde koronavirüsle mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattıklarını bildirdi
 20 Mayıs 2020 18:58
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Bakan Kasapoğlu: Virüse karşı dünyaya örnek gösterilen bir mücadele veriyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle birlikte, bakanlık yurtlarında kalan vatandaşlar ve yurt personeli için, 81 ilde koronavirüsle mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattıklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımız ve fedakar personelimiz için, 81 ilimizde verilen mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattık." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve gençlik merkezlerinde görevli gençlik liderleri ile birlikte 1919 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Ankara Elmadağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait fidan dikim alanında '1919 Fidan' dikimi etkinliğinde konuşan Bakan Kasapoğlu, bu yıl koronavirüsle mücadele şartları dolayısıyla bayramları biraz daha kısıtlı şartlarda yaşamak zorunda kaldıklarını kaydederek, "Bütün dünyayı etkileyen böyle kritik bir pandemi sürecinde insanlarımızın sağlığı açısından alınan bu tedbirler hayati öneme sahip. İftiharla ifade edeyim ki, Türkiye bu süreci dünyaya örnek gösterilen bir mücadele başarısıyla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Başarıya giden yolda öğrenci yurtlarımız, son derece kritik bir sorumluluk üstlenmiştir." diyen Bakan Kasapoğlu, "Ülkemize giriş yapan vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük karantina süreci için öğrenci yurtlarımız, bu süreçte bütün vatandaşlarımızın yuvası olmuştur. Süreç içerisinde pek çok unutulmaz anı biriktirdik. Misafirlerimizden pek çok teşekkür ve tebrik mesajları aldık. Elbette yurtlardaki başarının mimarları, çalışkan, fedakar personelimizdir. Buradan her birine selamlarımı, bütün milletimiz adına teşekkürlerimi gönderiyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bugünleri 'unutulmaz' kılma ve buradaki tecrübelerin layıkıyla geleceğe taşınması amacında olduklarını belirterek, "O nedenle yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaşlarımız ve fedakar personelimiz için, 81 ilimizde verilen mücadeleyi sembolize eden bir ağaç dikim çalışması başlattık. Yurtlarımızın bahçelerine ve belirlediğimiz alanlara fidan dikimlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu çalışmamız, salgın günlerinin anısı olarak gelecek nesillere aktarılmış bir miras olacaktır." şeklinde konuştu.

- 81 bin ağacı toprakla buluşacak

Bakan Kasapoğlu, fidan dikimi etkinlikleri çerçevesinde toplamda 81 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Söz konusu etkinliğin Ankara ayağını gerçekleştirmek üzere gençlerle bir araya geldiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Burada, inşallah milli mücadelemizin 101. yılına da atıfta bulunarak 1919 adet fidanı, hep birlikte toprakla buluşturacağız. Lokasyon olarak da milli mücadelemizin başladığı ilimiz Samsun'a bir selam göndermek adına, Samsun yolu üzerinde bulunan bu noktayı seçtik. İnsanımıza bereket, gençlerimize gelecek olsun." ifadelerini kullandı.

- "Tabiatı korursak kendimizi, geleceğimizi de korumuş oluruz"

Konuşmasını Dede Korkut'un bir sözüyle sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Dede Korkut ne güzel söylemiş; 'Ağaç ağaç der isem sana, üzülme ağaç, Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç, Erlerin şahı Ali'nin düldülünün eğeri ağaç, Şah Hasan ile Hüseyin'in beşiği ağaç...' İnsan tabiatın parçasıdır. Tabiatı korursak kendimizi, geleceğimizi de korumuş oluruz. Ona zarar verirsek, yine kendimize zarar vermiş oluruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşlara selam gönderen Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.
Anadolu Ajansı
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