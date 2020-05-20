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Karadeniz Bölgesi bayramı yağışlı geçirecek

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 ilde Ramazan Bayramı'nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 20 Mayıs 2020 19:29
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Karadeniz Bölgesi bayramı yağışlı geçirecek

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 ilde Ramazan Bayramı'nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, yarın gece saatlerinden itibaren Samsun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat'ın Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği ifade edildi.

Cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklığının bölgede hissedilir derecede azalacağı vurgulanan açıklamada, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceğine işaret edildi.

Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca yağışların bölge genelinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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