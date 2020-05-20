Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
|20 Mayıs 2020 19:36
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Bursa'da klasik otomobil meraklısı genç, gözü gibi baktığı 2 klasik aracını sıfır otomobil fiyatına satıyor.
Çocukluğundan itibaren klasik otomobillere büyük merak duyan Yavuz Ünlü, çocukluk hayali olan iki aracı uzun uğraşlar sonucunda bulup almayı başardı. Biri 1983 diğeri ise 1981 model olan orijinal araçlara gözü gibi bakan genç adam bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarttı. 1981 model olan araç 70 bin liradan satışa çıkarken, 1983 model ise 55 bin liradan alıcısını bekliyor. Herkesin hurdaya verdiği bu araçlar Ünlü tarafından sıfır otomobil fiyatına satılıyor.
Klasik otomobillere ayrı bir merak duyduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Bu marka otomobillere ayrı merakım var bu araçların orijinallerini bulmak çok zor. Benim şu anda 5 klasik otomobilim var. Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor. 1981 model olanından piyasada bulmak neredeyse imkansız. Bu araçların çoğu hurdaya gitti benim araçlarım ise tamamen orijinal. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bu iki aracımı 125 bin liraya satışa çıkarttım. Bu araçlar orijinal olduğu için sıfır otomobil fiyatına satılabiliyor" dedi.
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