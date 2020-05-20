'Yalaka' sözü hakaret sayıldı
|20 Mayıs 2020 19:39
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Bir internet sitesindeki habere yaptığı yorumda; 'yakala' ifadesini kullanan kişi, mahkemelik oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat eden şüpheliye kötü haber Yargıtay'dan geldi.
Bir haber sitesinde hakkında haber yapılan bir kişi, haberin altına, 'yalaka olmuşsun" yorumunu yaptı. Kendisine yöneltilen ifadelerin hakaret olduğunu düşünen mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Sanığın savunmasına itibar eden Mahkeme, beraate hükmetti.
Davacı mağdur kararı temyiz edince devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi. Daire, 'yakala' sözünü hakaret saydı. Kararda; "Yorumun muhatabının katılan olması ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta bulunması karşısında, suçtan kurtulmaya yönelik sanık savunmasına itibar edilerek, yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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