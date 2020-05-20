Konuta talep Mart sonu itibarıyla azalmaya başladı

GYODER'in Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda yayınlanan Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-1. Çeyrek Raporu'nda, 2020 yılının ilk çeyreğinde konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 341 bin adet olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Rapora göre, 2019 yılı Temmuz ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki azalış trendi 2020 yılı Mayıs ayı sonuna kadar sürdü ve 2019 yılı Temmuz ayı başında yüzde 1.65 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı 2020 yılı Mayıs ayında yüzde 0.9 seviyesine geriledi ve böylece aynı dönemde yıllık faiz oranı da yüzde 21.65 düzeyinden 10.2 puan azalarak yüzde 11.38 düzeyine geriledi.

Fizdeki düşüşün etkisiyle 2020 yılı Mart ayı sonunda konut kredisi hacmi 211 milyar lira düzeyine yükseldi. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 Mart ayında yüzde 49.6 düzeyindeyken, Mart ayında yüzde 56.93'e yükseldi.

Raporda şu konuların altı çizildi:

"2020 yılı ilk çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 33'lük bir artış göstererek 341 bin 38 adet seviyesinde kapandı. Ağustos 2019 itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında başlayan gerilemenin yılın ilk çeyreğinde devam etmesi konut satışlarını olumlu yönde etkilerken ocak ayı itibarıyla konut fiyatlarının reel getirisi de 29 ay aradan sonra tekrar pozitife döndü. Ancak, 11 Mart itibarıyla Covid-19 salgınına neden olan virüsün ülkemizde de görülmesinin etkisiyle konut talebi ivme kaybetmeye başladı. Salgın, gayrimenkul yatırım piyasası performansında önemli bir belirsizliğe neden oldu. 2020 yılı ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlarda yüzde 0,4 oranında düşüş, ikinci el satışlarda ise yüzde 57.2 artış yaşandı. İlk satışların toplam satışlar içerisindeki oranı çeyreklik bazda yüzde 31.5'e geriledi. Bu oran veri setinin açıklanmaya başlamasından bu yana en düşük seviye oldu. İpotekli satışlarda konut kredisi faiz oranlarındaki gerileme ile birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238.6 oranında bir artış gerçekleşirken, diğer satışlarda ise geçtiğimiz yılki seviyesine yakın olarak çeyreklik bazda yüzde 3.0 gerileme görüldü. Konut kredisi faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte birikmiş talebin de etkisiyle talepte görülen artış ve yeni stok katılımının yavaşlaması ilk çeyrek itibarıyla konut fiyatlarına olumlu yansıdı. Konut fiyat endeksinde yıllık artış, geçtiğimiz yıl şubat ayında yüzde 3.56 seviyesinde iken bu yıl şubat ayında yüzde 13.94'e yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ise geçen yılki artış hız kesti. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13.8 oranında artış görüldü. Toplam satışlar içindeki payı ise ilk çeyrekte yüzde 3.2 seviyesinde gerçekleşti. İlk çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 49.1 pay ile İstanbul yer alırken, ikinci sırada yüzde 19.6 pay ile Antalya yer aldı."