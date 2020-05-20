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Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir

İki yeni çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikorlarının virüse karşı bağışıklık geliştirilmesini sağlayabileceğini ortaya koydu.
 20 Mayıs 2020 21:08
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Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir

İki yeni çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikorlarının virüse karşı bağışıklık geliştirilmesini sağlayabileceğini ortaya koydu.

Boston'da Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) eğitim araştırma hastanesinde görevli bilim insanlarının makak maymunları üzerinde yürüttüğü iki ayrı çalışmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Çalışmalardan birinde insanlarla yüzde 93 oranında aynı DNA'yı paylaşan 9 makak maymununa Kovid-19'a neden olan SARS CoV-2 virüsü enjekte edildi. Virüs, makak maymunlarında hızla yayılarak viral pnömoni gelişmesine yol açtı. Hayvanların hepsi 28 gün içinde iyileşti. İyileştikten bir hafta sonra hayvanlara yeniden virüs verildi. Makak maymunlarının hiçbiri hastalanmazken bazılarının akciğerlerinde az miktarda virüs tespit edildi.

İkinci bir araştırma çerçevesinde de BIDMC'in Viroloji ve Aşı Araştırma Merkezi'nin Başkanı Dan Barouch liderliğindeki ekip, 35 makak maymunundan 25'ine çalışma için üretilen 6 prototip DNA aşısından birini iki doz yaptı. Aşılanan maymunların virüse karşı antikorlar geliştirdiği, bazılarında bu oranın, Kovid-19'dan iyileşen maymunlarda görülenle kıyaslanabilir ölçüde olduğu dikkati çekti.

Güvenilir aşılarda virüsün bazı ölü versiyonlarından faydalanılırken, DNA aşılarında yeni tip koronavirüsün hücreleri ele geçirmek için yararlandığına inanılan proteinlerin genetik kodu kullanıldı.

Barouch, insanlar için öngörülerde bulunurken dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayarak bu verilerin insanlarda aşıyla ya da doğal bağışıklıkla virüsle mücadelede başarılı olunabileceğine yönelik iyimserliği artırdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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