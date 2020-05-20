Vali'den takipçisine 'evlilik yıl dönümü' tepkisi
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya takipçisinin evlilik yıl dönümü isteğine tepki gösterdi
|20 Mayıs 2020 21:29
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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya takipçisinin evlilik yıl dönümü isteğine tepki gösterdi.
Vali'nin sosyal medya takipçisi evlilik yıl dönümü için küçük bir not ile anons yapmasını istedi.
Vali Gül de, 4 gündür polislerin analarından emdikleri sütün burunlarından geldiğini söyleyip tepki gösterdi.
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