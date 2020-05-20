Camiden çalınan tarihi eserler cami imamına teslim edildi
|20 Mayıs 2020 21:37
|Yazdır
Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık yaptığı öğrenilen bir kişiyi iki aylık takibe aldı. Yapılan takip sonucunda ekipler Şişli'deki bir sanat evine operasyon düzenlemiş ve bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreste yapılan aramalarda toplam 78 parçadan oluşan Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray, İznik ve Çanakkale Seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi tarihi eserler ele geçirilmişti.
Ele geçirilen 78 parça tarihi eserin 21'inin 1499 yılında inşa edilen Üsküdar Kaptanpaşa Camii'nden 2015 yılında çalındığı tespit edildi. Camiden çalınan çinilerin 18.yüzyıl işçiliği olduğu ve Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu belirlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 parça tarihi eser çiniyi bugün Üsküdar'daki Kaptanpaşa Camii imamı Metin Aydoğan'a teslim etti. Çinileri teslim alan cami imamı Metin Aydoğan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, "Şu an mübarek Ramazan-i Şerif içerisinde bu güzel eserlere kavuşmak sevinç verici" dedi.
Gözaltına alınan şüpheli Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor
20 Mayıs 2020 22:13
|Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi
20 Mayıs 2020 22:05
|Maske yasağını delen kadın memur, ceza kesilince ağladı
20 Mayıs 2020 21:44
|Yanlışlıkla KKTC İçişleri'ne yaptığı başvurusu onaylandı
20 Mayıs 2020 21:28
|Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir
20 Mayıs 2020 21:08
|Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
20 Mayıs 2020 19:36
|'İnsanlık ölmemiş' dedirten hareket
20 Mayıs 2020 19:34
|Karadeniz Bölgesi bayramı yağışlı geçirecek
20 Mayıs 2020 19:29
|Pandemi döneminde en çok bu kitapları okuduk
20 Mayıs 2020 15:59
|Meteoroloji açıkladı... Bayramda hava nasıl olacak?
20 Mayıs 2020 14:40