1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor

Çiçek balına kıyasla daha güçlü aromatik yapıya sahip çam balının yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiği bildirildi.
 20 Mayıs 2020 21:53
Yazdır
Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor

BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) "Dünya Arı Günü" dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, bal, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yer tutuyor. Çam balı da bu anlamda büyük önem taşıyor.

Reçineli bir bal olan çam balının çiçek balına kıyasla daha güçlü baharat yapısı ve kendine özgü bir tadı bulunuyor. Dünyadaki çam balının neredeyse yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor.

Türkiye, aynı zamanda dünyanın 25 arı alt türünün beşte birine ev sahipliği yapıyor.

Başta Muğla olmak üzere özellikle Türkiye'nin Ege Bölgesi'ndeki çam ormanlarındaki arılar, sadece belirli çam ağaçlarının sapında yaşayan bir kabuklu böcek türü olan "Marchalina Hellenica"nın bıraktığı kalıntıdan bal özü topluyor.

FAO ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), çam balının endüstrisini güçlendirmek, daha verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek ve bu özel balın dünya çapında tanınmasını artırmak için Türkiye'nin çam balı sektörü ile çalışıyor.

Türkiye, EBRD ve FAO desteği ile bu yerel bilgiyi korumak ve gelecek nesillerin arıcılık geleneğini sürdürmeleri amacıyla çam balının "Coğrafi İşaret" olarak kaydedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çam balının Coğrafi İşaret ile kaydedilmesinin, bu balı eşsiz kılan biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için üreticileri teşvik edeceği, aynı zamanda daha fazla uluslararası pazar fırsatı sağlayacağı ve baldan daha yüksek gelir elde edilebileceği belirtiliyor.

Çam balının Coğrafi İşaret kayıt süreci geçen yıl başlamıştı. Bu girişimin Türkiye'nin bal sektöründe yapılacak iyileştirmelere zemin hazırladığı ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salgın sonrası zenginleştirilmiş gıdalar ön plana çıkabilir
20 Mayıs 2020 21:49		 İç ve dış hat seferleri yakında başlıyor
20 Mayıs 2020 21:32
Swap haberleri faiz indiriminin boyutunu değiştirebilir
20 Mayıs 2020 11:15		 Tüketici güven endeksi arttı
20 Mayıs 2020 10:30
Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması
20 Mayıs 2020 09:07		 Kimsenin tohumuna muhtaç değiliz
20 Mayıs 2020 07:31
Koronavirüs salgını villa turizmine talebi artırdı
19 Mayıs 2020 23:36		 Türk Kızılayı için 7 saatte 15 milyon 600 bin lira toplandı
19 Mayıs 2020 23:03
Koca Yusuf'ların bakım alternatifi Türkiye oldu
19 Mayıs 2020 22:53		 BNP Paribas, TL işlemlerini durdurdu
19 Mayıs 2020 21:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı22:17 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı22:13 - Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor22:09 - Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu22:05 - Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi22:01 - İHA'lar Ege ormanları için 1 Temmuz'da havalanacak21:57 - Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu21:53 - Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor21:49 - Salgın sonrası zenginleştirilmiş gıdalar ön plana çıkabilir21:44 - Maske yasağını delen kadın memur, ceza kesilince ağladı
21:37 - Camiden çalınan tarihi eserler cami imamına teslim edildi21:32 - İç ve dış hat seferleri yakında başlıyor21:29 - Vali'den takipçisine 'evlilik yıl dönümü' tepkisi21:28 - Yanlışlıkla KKTC İçişleri'ne yaptığı başvurusu onaylandı21:13 - DSÖ: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var21:08 - Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir21:04 - Konuta talep Mart sonu itibarıyla azalmaya başladı21:00 - FETÖ propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
Akaryakıta çifte zam yapıldı
Uğruna, ilana çok sayıda şart koyduğunuz, bu çok torpilli aday kim?
Bakan Koca: 65 yaş üstüne memleket izni verilecek
HES kodu ile yolculuk yapılacak, peki HES kodu nedir?
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, soruşturma başlatıldı
Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kebapçı celal 5
Okullarin bu dönem tamamen kapanmasi 4
Gündemi sözlükten takip etmek 5
şu an çalan şarkı 1
günaydın sözlük 2
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
işin altından kalkmak 4
pepsi 4
Yeşil 2
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam