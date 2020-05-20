Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu
|20 Mayıs 2020 21:57
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Muş'un Varto ilçesine bağlı İçmeler köyünün muhtarı Güven Gedik, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı köyün girişini zincirle kapattı.
Giriş çıkış yapmak isteyenlerin ateşini ölçüp uyarılarda bulunan Gedik, yabancıların köye girişine ise müsaade etmiyor.
Özel izinle şehir dışından köye gelenlere 14 gün karantina uygulanarak evden çıkmasına ve başka biriyle temas etmesine izin vermediklerini belirten Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yaşlı ve kronik hastalarının fazla olmasından dolayı tedbir almaya çalıştıklarını söyledi.
Başka köyden ve şehir dışından gelen yabancıları köye almadıklarını vurgulayan Gedik, şunları aktardı:
''Köylülerimizin ortak kararıyla köyümüzün girişine zincir çekip kapatarak 'koronadan dolayı köyümüze giriş çıkış yasaktır' pankartımızı astık ve giriş çıkışlarda ateş ölçmeden kimseyi köye sokmuyoruz. Köyümüze başka köyden ve şehir dışından gelen yabancıları almıyoruz. Şehir dışından özel izinle gelen köylülerimize ise 14 gün evden çıkmama şartıyla karantinaya alıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan köylülerimiz var gelmek istiyorlar, gelen olursa da kesinlikle 14 gün karantina uyguluyoruz, evlerinden dışarıya çıkmalarına izin vermiyoruz."
Bursa'dan bir ay önce özel izinle köye geldiğini belirten İbrahim Bingöl, "Köyüme geldiğimde muhtarın uyarılarını dikkate alarak kimseyle hiçbir temasta bulunmayarak 14 gün karantinada kalıp kendimi izole ettim. Salgının köyümüze taşınmaması için muhtarımız önlem almış çok yerinde bir karar, çünkü köyümüzde yaşlı ve kronik hasta sayımız çok fazla.'' diye konuştu.
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