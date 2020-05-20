1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi

Türkiye'de 2010-2019 döneminde "akraba evliliği" sayısı yüzde 37,6 azalışla 21 bin 553'e geriledi.
 20 Mayıs 2020 22:05
Yazdır
Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi

Türkiye'de son yıllarda hızla artan kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği modernleşme akraba evliliklerinin azalmasında etkili oldu. Son 10 yılda Türkiye'de gerçekleşen "akraba evliliği" sayısı yüzde 37,6 azalışla 34 bin 564'ten 21 bin 553'e geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, daha çok gelenekçi toplumlarda görülen akraba evlilikleri, değişen fikir ve bakış açıları nedeniyle giderek azalıyor. Kentleşme ve sanayileşmenin hızlandırdığı modernleşmeyle birlikte akraba evliliklerinde görülen gerileme Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansıdı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2010-2019 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde akraba evliliği sayısı düzenli olarak geriledi.

Yurt içinde 2010'da resmi evliliklerin yüzde 5,9'unu akraba evliliği oluştururken, bu oran sonraki yıllarda düzenli şekilde düşerek geçen yıl yüzde 4'e kadar geriledi. Bu dönemdeki akraba evliliği sayılarına bakıldığında, 2010'da yapılan 34 bin 564 akraba evliliği sayısının geçen yıl itibarıyla 21 bin 553'e gerilediği görüldü.

Böylece son 10 yılda yapılan akraba evliliği sayısı yüzde 37 azaldı.

Akraba evlilik oranı en yüksek il Mardin

Toplam resmi evlenmeler içinde akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, son evliliğinde akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en fazla görüldüğü il yüzde 20,8 ile Mardin oldu. Bu ilde son 10 yılda gerçekleşen 316 bin 74 evliliğin 65 bin 699'nun akraba evliliği olduğu tespit edildi. Bu ili yüzde 18,2 ile Şanlıurfa izledi. Şanlıurfa'da gerçekleşen 747 bin 376 resmi evliliğin 136 bin 275'inin akraba evliliği olduğu görüldü.

Bu illeri yüzde 17,2 ile Diyarbakır takip etti. Diyarbakır'da gerçekleşen 686 bin 499 resmi evliliğin 117 bin 741'inin akrabalar arasında yapıldığı kayıtlara geçti.

Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az görüldüğü il ise yüzde 1,1 ile Edirne, yüzde 1,4 ile Kırklareli, yüzde 2,1 ile Çanakkale oldu.

Evliliklerin akrabalık türü incelendiğinde en çok hala-dayı çocuklarının evlendikleri belirlendi. Bu bireylerin yüzde 46,7'sinin hala-dayı çocukları, yüzde 27,2'sinin amca çocukları, yüzde 26,1'inin ise teyze çocukları olduğu görüldü.

Kentleşme, sanayileşme ve yabancılaşma akraba evliliklerini azaltıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Şimşek, akraba evliliği oranının gerilemesinde en önemli unsurların kentleşme, sanayileşme ve yabancılaşma olduğunu söyledi.

Bu 3 unsurun bireyselleşmeyi insan hayatında hakim kılmasıyla insanların daha çok bireysel bir dünyada ekonomik ilişkiler üzerinden hayatı kurguladıklarını belirten Şimşek, bu durumun akraba evliliklerine ilginin azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Şimşek, şehirleşmenin yüksek olduğu 40-50 yıllık dönem içinde insanların öncelikle kendi ekonomik hayatlarını dikkate alan bir yaşam tarzını oluşturmaya çalıştıklarından ve iş üzerinden ilişkilerle toplumsal gelişmeleri kurmalarından akrabalar arası dayanışmanın giderek zayıfladığını dile getirdi.

Bireyselleşme ve modern toplumun getirmiş olduğu bireysel yaşantının, akrabaların birbirleriyle olan ilişkilerini formal düzeye indirdiğine işaret eden Şimşek, "Özellikle bayramların tatil havasında kullanılması bunun akraba ilişkilerinin gevşemesini göstermesi açısından önemli bir sosyolojik gösterge olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Şimşek, gelenekçi, dayanışmacı ve akraba bağının güçlü olduğu toplumdan modern topluma geçildiğinde akrabayla ilgili temasları ekonominin yönlendirmesinden dolayı yabancılaşmanın devreye girdiğini, bunun da akraba evliliklerinin azalmasına yol açan unsurlardan biri olduğunu anlattı.

Osman Şimşek, modernleşme, şehir hayatı, modern kapitalist toplumun özellikleri, ekonomi merkezli bireysel yaşantının da akraba evliliklerinin azalmasında önemli sosyolojik sebepler olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

2010-2019 yıllarında toplam evlenme ve akraba evliliği sayıları şöyle:

Yıl Toplam evlenme sayısı Akraba evliliği sayısı Akraba evliliği oranı
2010 582.715 34.564 5,9
2011 592.775 33.945 5,7
2012 603.751 33.608 5,6
2013 600.138 31.131 5,2
2014 599.704 29.978 5,0
2015 602.982 28.926 4,8
2016 594.493 27.261 4,6
2017 569.459 25.263 4,4
2018 554.389 23.808 4,3
2019 541.424 21.553 4,0
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor
20 Mayıs 2020 22:13		 Maske yasağını delen kadın memur, ceza kesilince ağladı
20 Mayıs 2020 21:44
Camiden çalınan tarihi eserler cami imamına teslim edildi
20 Mayıs 2020 21:37		 Yanlışlıkla KKTC İçişleri'ne yaptığı başvurusu onaylandı
20 Mayıs 2020 21:28
Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir
20 Mayıs 2020 21:08		 Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
20 Mayıs 2020 19:36
'İnsanlık ölmemiş' dedirten hareket
20 Mayıs 2020 19:34		 Karadeniz Bölgesi bayramı yağışlı geçirecek
20 Mayıs 2020 19:29
Pandemi döneminde en çok bu kitapları okuduk
20 Mayıs 2020 15:59		 Meteoroloji açıkladı... Bayramda hava nasıl olacak?
20 Mayıs 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı22:17 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı22:13 - Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor22:09 - Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu22:05 - Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi22:01 - İHA'lar Ege ormanları için 1 Temmuz'da havalanacak21:57 - Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu21:53 - Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor21:49 - Salgın sonrası zenginleştirilmiş gıdalar ön plana çıkabilir21:44 - Maske yasağını delen kadın memur, ceza kesilince ağladı
21:37 - Camiden çalınan tarihi eserler cami imamına teslim edildi21:32 - İç ve dış hat seferleri yakında başlıyor21:29 - Vali'den takipçisine 'evlilik yıl dönümü' tepkisi21:28 - Yanlışlıkla KKTC İçişleri'ne yaptığı başvurusu onaylandı21:13 - DSÖ: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var21:08 - Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir21:04 - Konuta talep Mart sonu itibarıyla azalmaya başladı21:00 - FETÖ propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
Akaryakıta çifte zam yapıldı
Uğruna, ilana çok sayıda şart koyduğunuz, bu çok torpilli aday kim?
Bakan Koca: 65 yaş üstüne memleket izni verilecek
HES kodu ile yolculuk yapılacak, peki HES kodu nedir?
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, soruşturma başlatıldı
Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ziftlenmek 2
larissa gacemer'in haklı serzenişi 2
küstün mü sorusu 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
renk vermemek 4
günaydın sözlük 2
şu an çalan şarkı 1
29.05.2020 camilerin ibadete açılması 4
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 4
havl 2
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam