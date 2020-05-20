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Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu.
 20 Mayıs 2020 22:09
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Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultangazi'de bir tekstil atölyesi sahibinin piyasaya sürülmek üzere, izinsiz ve belgesiz maske üreterek stokladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen baskında 800 bin maske ele geçirildi. İş yeri sahibi M.C. gözaltına alındı.

Maskeler, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılırken iş yeri mühürlendi.
Anadolu Ajansı
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