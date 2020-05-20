1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor

Aydın Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğünün ayrılmaz parçası haline gelen "Pakize" adlı köpeğin tüm ihtiyaçları polisler tarafından karşılanıyor.
 20 Mayıs 2020 22:13
Yazdır
Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin bakımını üstlendiği "Pakize" adlı köpek, 11 yıldır polislerin yanından ayrılmıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2009'da bir polis memuru tarafından kentteki jandarma karakolundan getirilen, daha sonra tüm teşkilatın sahiplendiği köpeğe "Pakize" adı verildi.

Tüm personelin yakından ilgilendiği köpeğin bakımını ve mama ihtiyacını da polis memurları karşılıyor.

Burada kaldığı 11 yılda 10 ilçe emniyet müdürünün görevine tanıklık eden "Pakize", geçen sürede adeta kurumun maskotu haline geldi.

Zaman zaman binanın içinde dolaşan "Pakize"nin kedilerle dostluğu ise dikkati çekiyor.

"'Pakize' adeta bizim bir personelimiz gibi"

İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçeye tayini çıktığında kendisini ilk karşılayanlardan birinin "Pakize" olduğunu söyledi.

"Pakize"yi kapıda ilk gördüğünde şaşırdığını anlatan Özel, köpeğin 10 yıldır burada olduğunu duyunca çok sevindiğini dile getirdi.

Köpeği tüm polislerin sahiplendiğini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Daha sonra Pakize'nin burada kendine göre arkadaşları oldu. Onlar da sokak kedileri. Bizler de onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Pakize, adeta bizim bir personelimiz gibi. Onunla yakından ilgileniyoruz. Bakımını ve temizliğini arkadaşlarımız takip ediyor. Hayvanlar insanların en sadık dostlarıdır. Hayvanı sevdiğiniz zaman o bunu hissediyor."

Çok sevimli bir hayvana sahip olduklarını belirten Özel, köpeğin saldırgan olmamasının kendilerini ayrıca sevindirdiğini kaydetti.

Özel, "Burada kendine ait bir yeri, tabağı ve döşeği var. Orada yatar orada kalkar. Dışarı çıkar dolanır. Tekrar buraya gelir. Başka bir yere gitmez. Buraya gelen diğer kediler de Pakize'nin bize kazandırdığı dostluklardır. Pakize onlarla çok iyi anlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi
20 Mayıs 2020 22:05		 Maske yasağını delen kadın memur, ceza kesilince ağladı
20 Mayıs 2020 21:44
Camiden çalınan tarihi eserler cami imamına teslim edildi
20 Mayıs 2020 21:37		 Yanlışlıkla KKTC İçişleri'ne yaptığı başvurusu onaylandı
20 Mayıs 2020 21:28
Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir
20 Mayıs 2020 21:08		 Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
20 Mayıs 2020 19:36
'İnsanlık ölmemiş' dedirten hareket
20 Mayıs 2020 19:34		 Karadeniz Bölgesi bayramı yağışlı geçirecek
20 Mayıs 2020 19:29
Pandemi döneminde en çok bu kitapları okuduk
20 Mayıs 2020 15:59		 Meteoroloji açıkladı... Bayramda hava nasıl olacak?
20 Mayıs 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı22:17 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı22:13 - Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor22:09 - Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu22:05 - Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi22:01 - İHA'lar Ege ormanları için 1 Temmuz'da havalanacak21:57 - Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu21:53 - Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor21:49 - Salgın sonrası zenginleştirilmiş gıdalar ön plana çıkabilir21:44 - Maske yasağını delen kadın memur, ceza kesilince ağladı
21:37 - Camiden çalınan tarihi eserler cami imamına teslim edildi21:32 - İç ve dış hat seferleri yakında başlıyor21:29 - Vali'den takipçisine 'evlilik yıl dönümü' tepkisi21:28 - Yanlışlıkla KKTC İçişleri'ne yaptığı başvurusu onaylandı21:13 - DSÖ: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var21:08 - Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir21:04 - Konuta talep Mart sonu itibarıyla azalmaya başladı21:00 - FETÖ propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
Akaryakıta çifte zam yapıldı
Uğruna, ilana çok sayıda şart koyduğunuz, bu çok torpilli aday kim?
Bakan Koca: 65 yaş üstüne memleket izni verilecek
HES kodu ile yolculuk yapılacak, peki HES kodu nedir?
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, soruşturma başlatıldı
Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıvılcım nickli yazar 2
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 5
murat özarı 3
beni rahat bırak 1
Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık 1
kebapçı celal 5
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
bilmediği bir şey yok maşallah 3
bjk'nin twitter'da başlattığı gençlik marşı akımı 2
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam