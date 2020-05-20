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Cerrahpaşa Tıp öğrencilerinden uluslararası Kovid-19 yayını

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurucusu olduğu "CTF Talks" adlı YouTube kanalına yarın Türkiye, İngiltere ve İtalya'dan konuk olacak akademisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini değerlendirecek.
 20 Mayıs 2020 22:27
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Cerrahpaşa Tıp öğrencilerinden uluslararası Kovid-19 yayını

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurucusu olduğu "CTF Talks" adlı YouTube kanalına yarın Türkiye, İngiltere ve İtalya'dan konuk olacak akademisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini değerlendirecek.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, yarın 21.15'te "CTF Talks" adlı YouTube kanalları üzerinden gerçekleştirecekleri "Kovid-19: Sınırın Ötesinde" başlıklı canlı yayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, İtalya Genova Üniversitesinden Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Lorenzo Ball ve Imperial College London'dan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Francesca Rubulotta'yı ağırlayacak.

Kovid-19 pandemisinin değerlendirileceği programda, "Salgının Türkiye, İtalya ve İngiltere'deki seyri nasıl?", "Ülkelerin sağlık sistemleri nasıl etkilendi?", "Ülkelerin tedavi ve yoğun bakım yaklaşımlarındaki farklılıkların sonuçları ne oldu?" gibi konular ele alınacak.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Hikmet Kadıoğlu tarafından modere edilecek programın dili İngilizce olacak. Yayında izleyicilerden de soru alınacak.

Anadolu Ajansı
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