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Yurtlarda karantinada kalan 66 bin kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiğini bildirdi.
 20 Mayıs 2020 22:42
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Yurtlarda karantinada kalan 66 bin kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurtlardaki karantina ve Vefa Destek Gruplarının faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşların memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

77 ildeki 159 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, yurtlarda 2 bin 22 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca, karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin evlerine gönderildiği bilgisi paylaşılarak, Türk Kızılayın 3 milyon 780 bin 75 öğün yemek dağıttığı bildirildi.

Vefa Destek Gruplarında 1095 AFAD personelinin görev yaptığı ve sahada 451 aracın bulunduğu belirtilerek, bugüne kadar 77 milyon 367 bin 714 lira harcama yapıldığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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