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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl yapılmayacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.
 20 Mayıs 2020 22:47
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl yapılmayacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.

Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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