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Polisin akülü araba süren çocukla diyaloğu gülümsetti

Akülü arabayla dışarı çıkan bir çocuktan ehliyet isteyen polis güldürdü.
 20 Mayıs 2020 22:57
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Polisin akülü araba süren çocukla diyaloğu gülümsetti

Mardin'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Akülü arabayla dışarı çıkan bir çocuktan ehliyet isteyen polis güldürdü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı.

4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı.

İhlas Haber Ajansı
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