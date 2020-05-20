Polisin akülü araba süren çocukla diyaloğu gülümsetti

İŞTE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN SEYAHAT İZNİNİN DETAYLARI İçişleri Bakanlığı, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine " 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi" konulu Genelge'yi gönderdi.