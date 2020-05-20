Polisin akülü araba süren çocukla diyaloğu gülümsetti
Akülü arabayla dışarı çıkan bir çocuktan ehliyet isteyen polis güldürdü.
|20 Mayıs 2020 22:57
|Yazdır
Mardin'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Akülü arabayla dışarı çıkan bir çocuktan ehliyet isteyen polis güldürdü.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı.
4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı
20 Mayıs 2020 23:46
|Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20 Mayıs 2020 23:41
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20 Mayıs 2020 23:11
|Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
20 Mayıs 2020 22:52
|Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor
20 Mayıs 2020 22:13
|Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi
20 Mayıs 2020 22:05
|Maske yasağını delen kadın memur, ceza kesilince ağladı
20 Mayıs 2020 21:44
|Camiden çalınan tarihi eserler cami imamına teslim edildi
20 Mayıs 2020 21:37
|Yanlışlıkla KKTC İçişleri'ne yaptığı başvurusu onaylandı
20 Mayıs 2020 21:28
|Kovid-19 antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir
20 Mayıs 2020 21:08