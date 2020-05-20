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Sivil katili terörist PKK'nın sözde 'sorumlusu' çıktı

Ağrı'daki 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin gümrük muhafaza müdürlüğüne ait servis aracına düzenlenen ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan ile 2 gümrük personelinin şehit olduğu roketatarlı saldırının failleri olduğu belirlendi
 20 Mayıs 2020 23:06
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Sivil katili terörist PKK'nın sözde 'sorumlusu' çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalındaki 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen ve 3 gümrük personelinin şehit edilmesi olayına karışan 5 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" Nevzat Pirbudak, birinin de gri kategoride aranan Özer İnce olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Mart 2020'de Doğubayazıt-Gürbulak Karayolu'nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait servis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve sivil vatandaşları şehit eden teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerden "Azat" kod adlı Nevzat Pirbudak, Piro kod adlı Özer İnce ve Birindar kod adlı Hüseyin Abberin'in İl Jandarma Komutanlığı timlerince 5 Mayıs 2020'de etkisizleştirildiği belirtilen açıklamada, Jinda kod adlı bir terörist ile Seydo Dersim kod adlı Ömer Hüseyin'in ise 12 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, teröristlerden İnce'nin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandığının, Pirbudak'ın da örgütün sözde "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart'ta Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, gümrük personelleri Özgür Kavastan ve Mustafa Türk şehit olmuştu.

Olayın ardından ilçenin kırsalında güvenlik güçlerinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 5 terörist silahları ile etkisiz hale getirilmişti.
Anadolu Ajansı
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