10 kargocunun testi pozitif çıktı, 50 kişi karantina altına alındı
Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.
|20 Mayıs 2020 23:17
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Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.
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