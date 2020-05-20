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AK Parti'den cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote edenlerce camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına ilişkin, milletin özellikle de İzmirlilerin gerekli tepkiyi vereceğini bildirdi.
 20 Mayıs 2020 23:30
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AK Parti'den cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote edenlerce camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına ilişkin, milletin özellikle de İzmirlilerin gerekli tepkiyi vereceğini bildirdi.

Hamza Dağ, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Hamza Dağ, mesajında, "Mübarek ramazan ayının son günlerinde İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırılar aslında bir zihniyetin tezahürüdür. Bu ülkede ezan sesinden, sela sesinden rahatsızlık duyan güruha milletimiz ve özellikle İzmirli hemşehrilerimiz hak ettikleri tepkiyi verecektir." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketlediği mesajında ise "İki gün önce bir demecinizde 'Çav Bella benimle özdeleşti' demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerinize karşı bir duruşunuz olacak mı?" ifadelerine yer verdi.

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden bugün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı
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