Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun"
|20 Mayıs 2020 23:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yarın saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin tüm etaplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.
Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, "Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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