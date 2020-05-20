Van Valiliği, kentteki pozitif vaka sayısını açıkladı
|20 Mayıs 2020 23:51
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Van'da korona virüsü salgını nedeniyle şimdiye kadar 9 kişi hayatını kaybederken, pozitif vaka sayısının da 448'e ulaştığı bildirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında Van'da hıfzıssıhha kurulları pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla kararlar almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kararlar kapsamında il merkezinde birçok alanda, cadde ve sokakta maskesiz dolaşmak yasaklandı. Pandeminin yayılmasının önlenmesinde maske takmak, sosyal mesafeye ve izolasyon kurallarına uymak büyük önem taşımaktadır. Ancak ilimizde özellikle il dışından gelen ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın aile içinde sosyal mesafe kurallarına uymaması ve korona virüsle mücadele kapsamındaki yasakları ihlal etmeleri vaka sayımızın artmasına neden olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve riski görmeleri toplum sağlığımız açısından önemlidir. Özellikle bayram alışverişlerinde vatandaşlarımız kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takmalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurulumuz da Ramazan Bayramı öncesi yaşanacak yoğunluğun bulaş riskini arttırma ihtimaline karşı önemli kararlar almıştır. Kararlar kapsamında bayram arifesinde yapılacak mezarlık ziyaretleri ile ilgili yasaklar getirildi. Mezarlıklara maskesiz girilmesi ve toplu halde ziyaretler, mezarlık çevresinde seyyar satıcıların her türlü gıda ve yiyecek satışı, mezarlıklar içerisinde her türlü gıda ve yiyeceğin dağıtılması, kurumsal ve bireysel yardım toplanması, çocukların mezarlara su döküp harçlık-bahşiş alması/verilmesi yasaklanmıştır" denildi.
Van'da toplam korona virüsü vaka sayısının 448 olduğu ifade edilen açıklamada, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan hasta sayımız 301. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1 (entübe). Toplam vefat sayımız 9. Bugüne kadar evde tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam 56 bin kişi. Şu anda karantina altında bulunan toplam 15 bin kişi. İlçeler bazında korona virüs vaka sayılarımız; İpekyolu'da 184 (2 Vefat), Başkale'de 58, Edremit'te 56 (2 Vefat), Tuşba'da 51 (2 Vefat), Gürpınar'da 26, Erciş'te 23 (2 Vefat), Çaldıran'da 14, Saray'da 12, Gevaş'ta 10, Muradiye'de 5, Çatak'ta 4, Özalp'te 3, Bahçesaray ilçesi ise toplam vaka 2 (Vefat 1)" ifadelerine yer verildi.
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