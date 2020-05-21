Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi
|21 Mayıs 2020 00:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Ereğli şantiyesinde saha incelemesinde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren projesindeki çalışmaları incelemek için Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, Ereğli ilçesindeki ziyaretinde ilk olarak Ereğli-İntekar şantiyesindeki çalışmalar hakkında bilgi alarak saha incelemesi yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve kent protokolünün katıldığı inceleme ziyaretinde daha sonra T1 Tünelini ardından Ayrancı İstasyonu panel montaj sahasında incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaptığı incelemenin ardından Ereğli-İntekar şantiyesinde çalışanlar ile iftar yemeğine katıldı. Bakan Karaismailoğlu incelemelerinin ardından Ereğli'den ayrıldı.
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