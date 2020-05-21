İstanbul Aydos Ormanı'nda büyük yangın: Ekipler olay yerinde
Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
|21 Mayıs 2020 00:33
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