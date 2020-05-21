Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı belgeseli geliyor
Türkiye'yi İHA ve SİHA'larla tanıştıran Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın Belgeselinin yapıldığını açıkladı.
|21 Mayıs 2020 00:52
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