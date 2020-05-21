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Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahsulün tarlada çürümediğini söyleyerek, Adanalı çiftçilerde aldığı 100 ton patates ve soğanı ihtiyaç sahiplerine dağıttığını açıkladı. Türkiye'deki patates ve soğanın yıllık üretimi ise 7,2 milyon ton... Ekrem İmamoğlu'nun üreticiden aldığı mahsulün değeri 5-10 kamyon değerinde.
 21 Mayıs 2020 01:09
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Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak; "Mahsüller tarlada çürümedi dar gelirlinin sofrasına ulaştı. Adanalı çiftçilerde aldığımız 100 ton patates ve soğanı İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Bu dayanışma büyüyecek" dedi.

Ancak, Türkiye'nin patates üretimi 2019'da 5 milyon ton, kuru soğan üretimi ise 2.2 milyon ton... Toplam 7.2 milyon ton..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nejat Özonay "IBB Bşk. İmamoğlu 100 ton almış, 5 kamyon eder... Toplam rekoltenin Milyonda 13.89'u:) Gerçekten çiftçiye çok büyük katkı olmuş.. Bilhassa para ettiği şu dönemde.." dedi.
Memurlar.Net
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