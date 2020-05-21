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Pandemi hemşiresinin eşi ve çocuklarıyla terasta duygusal buluşması

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bursa'da da korona virüs ile gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlıkları, kurallara uymayanlara ders niteliği taşıyor. Çalıştığı hastanenin pandemi bölümünde 50 gündür görev yaptığı için evine giremeyip otelde kalan hemşire Murat Sezgin, ailesiyle evinin terasında görüşüyor.
 21 Mayıs 2020 01:10
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Pandemi hemşiresinin eşi ve çocuklarıyla terasta duygusal buluşması

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bursa'da da korona virüs ile gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlıkları, kurallara uymayanlara ders niteliği taşıyor. Çalıştığı hastanenin pandemi bölümünde 50 gündür görev yaptığı için evine giremeyip otelde kalan hemşire Murat Sezgin, ailesiyle evinin terasında görüşüyor. Murat hemşire kendisini zorlayan tek şeyin ailesine sarılamamak olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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