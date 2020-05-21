Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|21 Mayıs 2020 01:27
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Ayvalık'ta sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan sosyal medya kullanıcısı Taylan Kulaçoğlu, savcılığın itirazı ile bugün tekrar gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI
Çıkarıldığı mahkemece tutukluluğuna karar verilen, DHKP-C'ye verdiği destek ve polislerle yaşadığı diyalogla tanınan Kulaçoğlu, cezaevine gönderildi.
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