1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taylan Kulaçoğlu tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 21 Mayıs 2020 01:27
Yazdır
Taylan Kulaçoğlu tutuklandı

Ayvalık'ta sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan sosyal medya kullanıcısı Taylan Kulaçoğlu, savcılığın itirazı ile bugün tekrar gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Çıkarıldığı mahkemece tutukluluğuna karar verilen, DHKP-C'ye verdiği destek ve polislerle yaşadığı diyalogla tanınan Kulaçoğlu, cezaevine gönderildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahkeme Başkanını tehdit eden DHKP/C'liler tutuklandı
20 Mayıs 2020 20:54		 HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak tutuklandı
18 Mayıs 2020 23:38
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
16 Mayıs 2020 23:11		 Annesini döven babasını öldürmüştü, ilk duruşmada tahliye
14 Mayıs 2020 08:53
Arkadaşını av tüfeğiyle öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
13 Mayıs 2020 20:42		 Canlı yayında koca dayağına 21 yıl istendi
12 Mayıs 2020 08:25
YHT kazasında, tren teşkil memurunun tutukluluğu devam edecek
11 Mayıs 2020 12:40		 Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
10 Mayıs 2020 22:51
Elazığ'da darp ve çıplak fotoğrafla şantaja 6 tutuklama
10 Mayıs 2020 21:24		 'MİT cenazesi ifşasında bilgiler sistematik biçimde ifşa edildi'
09 Mayıs 2020 11:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:59 - Nevşehir'den sonra Elazığ'da arabalı açık hava sinema etkinliği02:54 - Ankara için sarı uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor01:27 - Taylan Kulaçoğlu tutuklandı01:18 - Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı01:10 - Pandemi hemşiresinin eşi ve çocuklarıyla terasta duygusal buluşması01:09 - Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü01:00 - Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi00:52 - Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı belgeseli geliyor00:33 - İstanbul Aydos Ormanı'nda büyük yangın: Ekipler olay yerinde00:24 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:20 - Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi00:04 - Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?00:01 - 21 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,7923:59 - Şimdi dayanışma vakti23:51 - Van Valiliği, kentteki pozitif vaka sayısını açıkladı23:46 - Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı23:41 - Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?
Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü
Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı
Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi
Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı belgeseli geliyor
İstanbul Aydos Ormanı'nda büyük yangın: Ekipler olay yerinde
21 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir gecesi 4
günaydın sözlük 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 3
murat özarı 3
ne dedim ben şimdi 4
bayburt 3
benzin fiyatlarına zam 1
adam 5
bjk'nin twitter'da başlattığı gençlik marşı akımı 2
sözlükte bugün 2
SON İLANLAR
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam