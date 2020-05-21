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MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi

Gerek üniversite gerekse liseye giriş için yapılan sınavlarda büyük oranda öğretmenler görev yapmaktadırlar. Bu yıl sosyal mesafe için kalabalık salonlardan da kaçınılacağından daha çok görevliye ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle görevli arayışında olan MEB ve ÖSYM öğretmenlere görev yeri dışında da sınav görevini açmalıdır
 21 Mayıs 2020 03:42
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MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi

Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitimin sona erdiği Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkça açıklanmıştı. Bu konuda detaylar genelge ile açıklanacaktır. Detaylar sözünden, öğrenciler için yüz yüze eğitim öğretim süreci sona ererken öğretmenler açısından mesleki çalışma ya da başkaca bir durum olup olmadığının netleşmesini kastediyoruz. Mesleki çalışma olması halinde sosyal mesafe ve diğer gerekli şartlar da sağlanarak memleketlerinde ya da bulundukları yerlerde yapmaları sağlanmalı.

Gerek üniversite gerekse liseye giriş için yapılan sınavlarda büyük oranda öğretmenler görev yapmaktadırlar. Bu yıl sosyal mesafe için kalabalık salonlardan da kaçınılacağından daha çok görevliye ihtiyaç olacaktır.

Bu nedenle görevli arayışında olan MEB ve ÖSYM öğretmenlere görev yeri dışında da sınav görevini açmalıdır.

Yani gerek Covid-19 gerekse eğitim öğretim sürecinin sona ermesi nedeniyle görev yeri dışında olan öğretmenlerin bulundukları illerdeki (örneğin memleketlerindeki) sınav salonlarında görev yapmaları sağlanmalıdır.

Bunun için öncelikle MEB'in öğretmenlerin takvimini açıklaması gerekir.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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