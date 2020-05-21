Bayraktar SİHA'lar, Libya'da 2 Pantsir'i daha imha etti
|21 Mayıs 2020 03:56
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Türkiye destekli UMH güçlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ların Libya'da imha ettiği 2 Pantsir hava savunma sisteminin daha görüntüleri paylaşıldı.
Türkiye destekli UMH güçleri, SİHA'lar sayesinde, gayrimeşru Hafter güçlerinin kullandığı çok önemli Vatiyye hava üssünü hafta sonunda almıştı.
İHA ve SİHA'lar sayesinde, Libya'da son 3 günde, BAE ve Rusya tarafından Hafter'in kullanımına verilen 9 hava savunma sistemi imha edilmişti. Sahada Hafter'in büyük güç kaybetmesi nedeniyle, Birleşik Arap Emirlikleri, ateşkes vurgulu açıklamalar yapmaya başlamıştı.
Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz sınırı anlaşması sonrasında, hem anlaşma haklarını korumak hem Kıbrıs'taki pozisyonunu güçlendirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Hükümetinin daveti doğrultusunda, Libya Ulusal Hükümetine destek veriyor.
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