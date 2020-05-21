Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği
AFAD, İyon Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
|21 Mayıs 2020 05:53
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara için sarı uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor
21 Mayıs 2020 02:54
|Pandemi hemşiresinin eşi ve çocuklarıyla terasta duygusal buluşması
21 Mayıs 2020 01:10
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mayıs 2020 00:24
|Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı
20 Mayıs 2020 23:46
|Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20 Mayıs 2020 23:41
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20 Mayıs 2020 23:11
|Polisin akülü araba süren çocukla diyaloğu gülümsetti
20 Mayıs 2020 22:57
|Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
20 Mayıs 2020 22:52
|Emniyetin köpeği 'Pakize' 11 yıldır polislerden ayrılmıyor
20 Mayıs 2020 22:13
|Akraba evliliklerinin azalmasında 'modernleşme' etkisi
20 Mayıs 2020 22:05