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Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği

AFAD, İyon Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
 21 Mayıs 2020 05:53
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Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği

AFAD, saat 02.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,6, derinliğini ise 35,30 kilometre olarak açıkladı
Anadolu Ajansı
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