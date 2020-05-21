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Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün tam kapasite ile hizmete açılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe videokonferans ile katılacak. 789 bin metrekare arsa üzerine kurulan hastane, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane 107 branşta hizmet vererek sağlık sistemine güç katacak.
 21 Mayıs 2020 06:10
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Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" isminin verildiğini duyurduğu sağlık tesisi, bugün yapılacak törenle tam kapasite ile faaliyete geçecek.

SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Kovid-19 ile mücadele süresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede faaliyete alınacağını müjdelemesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete alındı. Önceki gün isim tabelaları da asılan hastanenin tamamının açılışı için geri sayım başlarken, sağlık tesisinin çevresindeki son hazırlıklar da görüntülendi. Türkiye'nin hizmet yarışına önemli katkılar sunacak hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca Kovid-19 hastalarına hizmet veriliyor.

ERDOĞAN VE ABE AÇACAK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi. Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.
Yeni Şafak
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