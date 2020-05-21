1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronadan en çok Güneydoğu korkuyor

Türkiye'nin koronavirüs fobisi ölçüldü. 72 ilde farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyo- ekonomik gruplardan toplamda 2 bin 133 kişiden veriler elde edildi. Buna göre, korku düzeyi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu olurken en düşük bölge Karadeniz oldu. Ölçekten elde edilen bir diğer sonuca göre de kadınların erkeklerden daha fazla koronavirüs fobisi yaşadığı ortaya çıktı.
 21 Mayıs 2020 06:41
Yazdır
Koronadan en çok Güneydoğu korkuyor

Koronavirüs fobisi ile ilgili Türkiye'nin en kapsamlı araştırması yapıldı. Buna göre, korku düzeyi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu olurken en düşük bölge Karadeniz oldu. Kovid-19 salgını psikolojik, sosyal, ve ekonomik olarak doğrudan veya dolaylı tüm bireyleri olumsuz şekilde etkiliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs, Türkiye'de yaşayan insanları da olumsuz olarak etkiliyor ve yaşam rutinini bozuyor. Buna yönelik, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Doç.Dr. İbrahim Arpacı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kasım Karataş bir araştırma yaptı. Çalışmada, 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyo-ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde edildi. Araştırmacılar geliştirdikleri Koronavirüs Ölçeği ile verileri topladı. Araştırmaya göre, kovid-19 fobisi yaşanma durumu Türkiye'nin bölgeler arasında da farklılıklar gösteriyor. Korku düzeyi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu iken en düşük Karadeniz Bölgesi.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA KORKU AZALIYOR

Ölçekten elde edilen sonuçlara göre, kadınlar erkeklerden daha fazla koronavirüs fobisi yaşıyor. Özellikle, kadınların fobi düzeyini artıran durumlar, virüsün neden olduğu olumsuz ekonomik etkilerden doğuyor. Örneğin, kadınlar koronavirüs nedeniyle yiyecek maddelerinin tükenmesinden kaygılanmakta ve daha fazla gıda stoku yapma eğiliminde. Eğitim seviyesinin artmasıyla fobik tepkiler arasında negatif bir trend görüldü. Kişilerin eğitim düzeyi arttıkça koronavirüs fobi düzeylerinin azaldığı görülüyor. Bu sonuç, halka koronavirüs ve etkileriyle ilgili bilinçlendirme yapmanın önemini gösteriyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin mahkeme başkanına ölüm tehdidi
21 Mayıs 2020 07:15		 Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak - Haritalı
21 Mayıs 2020 06:33
Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği
21 Mayıs 2020 05:53		 Ankara için sarı uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor
21 Mayıs 2020 02:54
Pandemi hemşiresinin eşi ve çocuklarıyla terasta duygusal buluşması
21 Mayıs 2020 01:10		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mayıs 2020 00:24
Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı
20 Mayıs 2020 23:46		 Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20 Mayıs 2020 23:41
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20 Mayıs 2020 23:11		 Polisin akülü araba süren çocukla diyaloğu gülümsetti
20 Mayıs 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:31 - Normalleşme için faizde indirim şart07:15 - Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin mahkeme başkanına ölüm tehdidi07:12 - Esnafın tatlı bayram telaşı06:41 - Koronadan en çok Güneydoğu korkuyor06:33 - Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak - Haritalı06:10 - Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor05:53 - Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği04:52 - AK Parti'li Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz03:56 - Bayraktar SİHA'lar, Libya'da 2 Pantsir'i daha imha etti03:42 - MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi
02:59 - Nevşehir'den sonra Elazığ'da arabalı açık hava sinema etkinliği02:54 - Ankara için sarı uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor01:27 - Taylan Kulaçoğlu tutuklandı01:18 - Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı01:10 - Pandemi hemşiresinin eşi ve çocuklarıyla terasta duygusal buluşması01:09 - Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü01:00 - Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi00:52 - Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı belgeseli geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi
Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı
Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?
Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü
Ankara için sarı uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor
Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı belgeseli geliyor
Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.05.2020 camilerin ibadete açılması 2
beni rahat bırak 1
karabük 1
ısırgan 2
supporters 1
Yeşil 3
kar havası 1
seyahat yasağı 1
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 3
SON İLANLAR
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıyrfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 57 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Denizli Serbeltaş 2 İşçi Alacak
Çanakkale Geştaş 6 İşçi Alacak
Çorum Bayat Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam