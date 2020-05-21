Esnafın tatlı bayram telaşı

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla şeker ve ikramlık çikolata sektörü de hareketlendi. Bu yıl Covid-19 nedeniyle ağır yara alan esnaf kaybının bir kısmını buradan karşılamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl toplam pazarın 42 bin tonla, 1 milyar liralık büyüklüğe ulaştığı alanda bu yıl bayram önceki bayramlardan biraz daha farklı geçecek. Alışverişin online kaydığı sektörde firmalar son hazırlarını tamamladı. Siparişler ise şimdiden alınmaya başlandı.

6 BİN 500 KİŞİYE EK İSTİHDAM

Türkiye'de şeker ve çikolatanın en çok Ramazan ve Kurban bayramlarında satıldığını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramda 20 milyar liralık ciro hedeflediklerini ancak pandemi nedeniyle hedeflerine ulaşamayacaklarını kaydetti. Mondelz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz de, yapılan bayram hazırlıkları ile ilgili, "Dünyada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu bayram dönemi için de Gebze'deki üretim tesisimizde 12 bin tonluk üretim hedefimizi gerçekleştirdik" dedi. Ekonominin ve istihdamın daha da önem kazandığı bu günlerde Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 20 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya hazırlandıklarını belirten Karagöz, "Bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. Alanda faaliyet gösteren Ülker de, çikolata ve şekerlemede 52 çeşit ürünüyle hem tüm satış noktalarında hem de online alışveriş sitelerinde yerini aldı. Bu sene içinde bulunduğumuz durum sebebiyle Ramazan Bayramı'na farklı şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Ülker Türkiye CMO'su Aslı Özen Turhan çalışmalarla ilgili, "Sektörün lider şirketi olarak bu sene de üretim, pazarlama ve satış ekiplerimiz başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumluluk ve özenle hazırlık sürecini yürüttük. Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerine özel farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

GIDA GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VERMEYİN

Alışılagelmiş bayramlardan çok farklı bir bayram geçirileceğini söyleyen Şölen CEO'su Elif Çoban da, "Bu sene geleneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan bayram ziyaretlerini gerçekleştiremeyeceğimiz için biraz buruk bir bayram olacak ancak biz ürünlerimizle bayramı evlere getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "Gaziantep'te bulunan ve endüstri 4.0 donanımıyla dünyanın sayılı tesislerinden olan Türkiye'nin Çikolata Fabrikası'nda el değmeden ürettiğimiz ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturacağız" diyen Çoban, tüketicilere bayramda gıda güvenliği ve kaliteden taviz vermemelerini önerdiklerini söyledi.

Arzu Kurum