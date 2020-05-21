Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin mahkeme başkanına ölüm tehdidi
|21 Mayıs 2020 07:15
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Terör örgütü DHKP/C üyeleri, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin davaya bakan mahkeme başkanını 'ölümle' tehdit etti. Selim Kiraz cinayetinde teröristlere silah getirdiği belirlenen ve İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldıktan sonra açlık grevi sonucu 23 Nisan tarihinde ölen DHKP/C'li Mustafa Koçak'ın örgüt yandaşları, mahkeme üyelerine yönelik linç kampanyası başlattı. Bir süre sosyal medyada devam eden tehdit içerikli paylaşımların ardından 5 Mayıs'ta İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısına Koçak'ın yargılandığı mahkemenin başkanının ismi yazılarak, "Mustafa Koçak'ın katili ... hesap soracağız DHKC" ibareli bir pankart asıldı. Pankartın önüne ayrıca siyah renkli, üzerinde kabloların bulunduğu bir poşet bulundu. Bomba imha ekipleri poşetin patlayıcı içermediğini, sadece bomba süsü verilmiş olduğunu belirledi. Sözkonusu eyleme imza atan örgüt üyesi 2 kişi kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. M.G. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen B.A. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. İki zanlının mahkeme başkanını tehdit ettiği eyleme DHKP/C yanlısı 'Halkın Sesi TV' isimli internet sitesinde aynı saatlerde yer verilmesi dikkat çekti.
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