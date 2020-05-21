Normalleşme için faizde indirim şart



Kovid-19 salgınının ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan iş dünyası temsilcileri, Merkez Bankası'nın bugünde toplantısından güçlü bir faiz indirimi bekliyor. Zorlu bir dönemden geçilen süreçte, yatırımlara devam edilmesi ve ekonominin düzlüğe çıkması için finansman maliyetlerinin düşmesi gerektiğine işaret eden iş dünyası temsilcileri, birçok ülkedeki faiz indirimlerini de örnek göstererek, "Bugün değilse ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

SWAP ANLAŞMASI TL'YE DESTEK OLDU

Ekonomistler de swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının faiz indiriminin boyutunu aşağı yönlü etkileyebileceğini ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği belirtildi. Bu anlamda TL'de yaşanan 7,25-6,77 düşüş hareketi nedeniyle TCMB'den daha agresif bir faiz indiriminin görülebileceği ifade ediliyor. Piyasalarda ise şimdiden 50 ila 100 puanlık bir indirim beklentisi oluştu.

AGRESİF BİR İNDİRİMİN ŞARTLARI VAR

Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini üst üste sekiz toplantıda toplamda 1525 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 8,75'e çekti. İş dünyası temsilcileri de gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, agresif faiz indirimi için uygun şartlara dikkat çekiyor.

FAİZ DÜŞÜNCE BORÇ YÜKÜ HAFİFLER

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) İbrahim Burkay, sanayide kısmi çalışmaların başladığını belirterek, "Tam arzu ettiğimiz seviyede değil. Ama bayram sonrası haziranın ortasından itibaren artık, yavaş yavaş Avrupa'nın da normalleşmesi ile işlerin hızlanacağına dair beklenti içerisindeyiz" dedi. Özellikle bu dönemde ekonomi gelirlerinde ciddi sıkıntı olduğunu söyleyen Burkay, "Şirketlerimiz faaliyetlerini durdurduğu için bu dönemde bir gelirleri yok. Şirketlerin yapıları da çok borçlu. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyoruz. Şu anki faiz, politikaları şirketler için çok önemli. Bu anlamda şirketlerin taşıyabileceği bir borç yükü, oluşmasında faizin düşmesi en azından kriz sonrası dönemde daha hazırlıklı bir yapıda şirketlerimiz kriz sonrası döneme ulaşabilirler. O yüzden faiz indirimi bekliyoruz" diye konuştu.

ÖZEL BANKALAR ÇEKİMSER DAVRANIYOR

Bu krizin en büyük sıkıntısının nakit akış dengesi olduğunu vurgulayan Burkay, "Bugün şirketlerimizin birçoğunun nakit akış dengesinde ciddi sıkıntılar var. Gelirler neredeyse yüzde 70-80 kesildi. Borç ötelemeden ziyade artık Merkez Bankamızın da şirketlerin borçlanmasını engelleyecek bir yapıda politikalar yürütmesi lazım. Özel sektör bankacılığı tabi, bu konuda biraz daha çekimser. Onlarında sisteme ve destek paketlerinde aktif olmalarını bekliyoruz" çağrısında bulundu.

ÜRETİM İÇİN DÜŞÜK FAİZ ŞART

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Salgın döneminde Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlamaya yönelik olarak faiz indirimlerine devam etmesi önemli olduğu kanaatindeyiz. Nitekim bu dönemde işletmelerimizin çoğu azalan tüketim ve sabit giderler nedeniyle likidite sorunu yaşıyor. Sektörlerimizle yaptığımız toplantılarda da kredi ve nakit akışı sağlamaya yönelik konular listenin başında ortak talepler arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde üretim ve ticaretin devamını sağlayacak her türlü karar ve uygulama bundan sonra oluşacak yeni dünya düzeninde bizleri ön saflara taşıyacaktır. Düşük faiz, bu dönemde üretim ve istihdamın devamına yönelik desteklerle birlikte reel sektöre önemli destek, ekonomik verilere de pozitif yansıyacaktır."

EN ÖNEMLİ SORUN FİNANSMAN AKIŞI

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Nisan ayında faizleri 100 baz puan aşağı çeken Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun yarınki toplantısında da faiz indirimine gitmesini beklediklerini belirtti. Salgın sürecinde işletmelerde nakit akışını yönetmenin zorlaştığını ifade eden Kütükcü, şunları söyledi: İş dünyası olarak bizim beklentimiz, mayıs ayında da faiz indiriminin devam edeceği yönünde. Çünkü, pandemi sürecinde işletmelerimizin en önemli problemi finansman. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin finansmana ucuz ve kolay ulaşımı için atılacak her adım özellikle bu dönem için çok daha anlamlı. İşletmelerimizin nakit akışının sağlıklı devam etmesi, pandemi sonrasındaki yeni normale de daha hızlı adapte olmalarını destekleyecektir."