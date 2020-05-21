Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak - Haritalı
|21 Mayıs 2020 06:33
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km / sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumasuz şartlara karşı(Su baskını, Yıldırım, Yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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