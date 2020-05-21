Virüs tedbirleri sayesinde gökyüzü daha temiz

Koronavirüs salgını, bütün ülkeleri sıkı tedbirler almaya, sınırları kapatmaya ve ekonomik faaliyetleri yavaşlatmaya zorladı. Bu tedbirler doğaya yaradı. Bilim adamları tarafından dün yayınlanan bir çalışmada karbondioksit emisyonlarında 2019 küresel günlük verilerine kıyasla yüzde 17'lik bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bazı yerleri ile birkaç Asya ülkesinde bu oran yüzde 26'ları gördü. Dünya genelinde karbondioksit emisyonları, nisan ayı başlarında geçen yıla oranla 18,7 milyon azaldı. Bilim adamları, bu verileri, tarihi kayıtlar içinde en yüksek düşüş olarak nitelendirdi. Hava ve kara ulaşımı ile endüstriyel faaliyetlerin yavaşlatılmasının bu orana yüzde 7 civarında daha katkı sağlayabileceği aktarıldı. İngiltere East Anglia Üniversitesi İklim değişikliği profesörü ve çalışmanın baş yazarı Corinne Le Quere "Bu kadar büyük bir düşüş en son II. Dünya Savaşı'nda görüldü" dedi.

En zararlısı otomobiller

Stanford Üniversitesi'ndeki Dünya Sistem Bilimi Profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Rob Jackson "Hava trafiği üçte iki oranında azaldı, ancak kara taşımacılığı emisyon açısından neredeyse 10 kat daha büyük" ifadesini kullandı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki iklim bilimcisi Zeke Hausfather ise "Salgın daha uzun sürerse, 2021'de daha fazla ekonomik aktiviteye sahip olacağız. İşler daha kötüye gitmediği sürece 2021 emisyonunun 2019 emisyonlarının altında, ancak 2020'den daha yüksek olması muhtemel" yorumunda bulundu.

69 ülkedeki veriler toplandı

Araştırmacılar 69 ülkede küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 97'sine yol açan karantina tedbirlerini inceledi. Karbondioksit emisyonlarını gerçek zamanlı olarak ölçmenin bir yolu olmadığından, bilim adamları sanayi faaliyetleri, kara ve hava taşımacılığı da dahil olmak üzere altı önemli ekonomik sektörün ocak ayından nisana kadar her ülkede nasıl etkilendiğine dair veriler kullandı.

Evden çalışmak küreyi ısıttı

Profesör Corinne Le Quere, bu süreçte konutların emisyonu yüzde 2,8 oranında arttırdığını söyledi. Le Quere, bunun sebebini şuna bağladı: Salgın sebebiyle evden çalışma yaygınlaştı. Buna bağlı olarak da elektrik tüketimi yükseldi.. Yazın gelmesiyle birlikte klima kullanımı artacak, bu da oranlara etki edecek.

OSMAN SAĞIRLI