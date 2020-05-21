Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek
|21 Mayıs 2020 07:59
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AK Parti Kadın Kolları tarafından yapılacak olan yarışma kapsamında 81 şehirdeki bütün kadınlar "COVID-19: Sadece bir Virüs mü Yoksa Daha Fazlası mı?", "Pandemide Dışarısı Nasıl Görünüyor?", "Salgın ile Birlikte Hayatımdaki Değişimler" başlıklarında deneme yazıları yazacak. Seçmeler, 81 şehirde oluşturulacak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı komisyonlarınca yapılacak.
Dereceye girenler, ödüllerini pandemi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarışmayla ilgili şunları söyledi: 'Söz uçar, yazı kalır' diyoruz. Sadece üyelerimiz değil, bütün kadınların katılmasını istiyoruz. Başvuru için akkadin.org.tr adresinden başvuru yapılacak. İllerde milletvekillerimizden yazarlardan oluşan jüri üyeleri, ilk üçe giren isimleri Genel Merkez'imize bildirecek.
Damla Peker
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